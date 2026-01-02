ЮРС хочет создать государство в границах Народной Демократической Республики Йемен

Согласно документу, политическая система будущего государства будет строиться на принципах "разделения властей", "верховенства закона" и "гражданской демократии"

ДУБАЙ, 2 января. /ТАСС/. Южный переходный совет (ЮПС) Йемена принял Конституционную декларацию, согласно которой будущее Государство Южная Аравия будет создано в границах Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей в 1967-1990 годах. Документ опубликован на сайте ЮПС.

"Государство Южная Аравия является независимым суверенным государством в международно признанных границах бывшей Народной Демократической Республики Йемен со столицей в Адене. Оно является частью арабской и исламской уммы, его язык - арабский, религия - ислам, а исламский шариат - главный источник законодательства", - говорится в первой статье Конституционной декларации южан.

Согласно документу, политическая система будущего государства будет строиться на принципах "разделения властей", "верховенства закона" и "гражданской демократии". При этом окончательный характер государственного устройства гражданам предстоит определить на всеобщем референдуме по завершении переходного периода. Этот этап продлится два года с возможностью однократного продления. В это время вся полнота исполнительной власти будет сосредоточена в руках главы государства. Он наделяется статусом верховного главнокомандующего, возглавит переходное правительство, будет назначать высших чиновников и дипломатов, а также получит право объявлять чрезвычайное положение и издавать указы, имеющие силу закона.

Законодательные функции возлагаются на двухпалатный орган, состоящий из Переходного законодательного совета (171 депутат) и Сената (101 член). Как следует из документа, в течение шести месяцев специально созданный комитет должен разработать проект постоянной конституции, который будет вынесен на всенародный референдум. После принятия основного закона в срок не более полугода должны состояться всеобщие парламентские выборы. Избранный парламент, в свою очередь, в течение 90 дней изберет президента страны. Принесение присяги избранным главой государства будет означать официальное завершение переходного периода.

Ранее в пятницу ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства. Руководство совета призвало международное сообщество "выступить спонсором диалога между заинтересованными сторонами на Юге и Севере" для обсуждения будущего взаимодействия. Конституционная декларация должна вступить в силу 2 января 2028 года, однако в заявлении ЮПС уточняется, что документ может считаться действующим до указанной даты в случае, если подконтрольные сепаратистам районы или их силы подвергнутся каким-либо атакам.

Эскалация конфликта на востоке Йемена

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Председатель ЮПС Айдарус аз-Зубайди заявил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. 27 декабря глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. Позже он подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. После этого Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике.

В пятницу губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных Южному переходному совету. По его словам, подразделения сил "Щит родины" вернули под свой контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции, вытеснив оттуда отряды сепаратистов, и начали движение в сторону города Сейюн. По сообщениям СМИ, правительственные войска продвигаются под прикрытием авиации Саудовской Аравии.