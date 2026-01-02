В базу "Миротворца" попали еще 24 ребенка

Среди них есть граждане России, Украины, Германии и Абхазии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Двадцать четыре несовершеннолетних попали в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Дети внесены в базу 2 января, все они родились с 2010 по 2021 год. Среди них есть граждане России, Украины, Германии и Абхазии.

Как отмечал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.

На "Миротворце" систематически появляются личные данные детей. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов, политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.