Премьер Бабиш: Чехия не даст денег Украине из госбюджета

Политик заявил, что у республики не хватает средств "даже на школьных поваров"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш © AP Photo/ Harry Nakos

ПРАГА, 2 января. /ТАСС/. Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью новостному порталу Denik повторил, что республика не будет давать Украине деньги из госбюджета.

"Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров", - отметил премьер. Чехия поддерживает Украину, но отказалась представить гарантии под очередной крупный кредит Евросоюза.

"Гарантия, фактически, является долгом, потому что ясно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги. Украина получила 187 млрд евро. Теперь она получит €100 млрд из нового многолетнего финансового плана, и еще €90 млрд в качестве кредита. Это в целом €377 млрд. Чехия ежегодно перечисляет в бюджет ЕС от 60 до 62 млрд крон (около €2,4 млрд - 2,5 млрд). Так что мы помогаем этими деньгами", - сказал Бабиш.

Премьер напомнил, что 7 января состоится заседание государственного совета безопасности. Предстоит обсуждение будущего инициативы поставки ВСУ снарядов, закупаемых за счет западных государств в третьих странах. С этой инициативой в начале 2023 года выступила Чехия. Власти республики, по словам Бабиша, намерены проанализировать ее реализацию на предмет прозрачности и возможной коррупции.

Политик ранее, до вступления на пост главы правительства, говорил, что программа поставки артиллерийских боеприпасов Украине должна перейти к НАТО. "В любом случае важнейшим является завершение конфликта", - подчеркнул премьер-министр.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. По замыслу ЕС, Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.