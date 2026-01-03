Посол КНР в РФ: Китай ответит на провокации в тайваньском вопросе

Чжан Ханьхуэй отметил, что Пекин ответит на любые злонамеренные провокационные действия, переходящие "красную линию"

Редакция сайта ТАСС

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пекин решительно ответит на любые злонамеренные провокации в тайваньском вопросе. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Любые злонамеренные провокационные действия, переходящие "красную линию" по тайваньскому вопросу, неизбежно встретят решительный ответ со стороны Китая", - указал дипломат.

Он напомнил, что ранее, согласно положениям закона Китайской Народной Республики о противодействии иностранным санкциям, Китай принял решение "о введении ответных мер в отношении 20 американских военно-промышленных предприятий и 10 представителей их высшего руководства, которые в последние годы участвовали в вооружении Тайваня". "С 29 декабря 2025 года Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала учения "Миссия справедливости - 2025", - добавил Чжан Ханьхуэй.

"Все эти действия служат серьезным предупреждением сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня" и силам, вмешивающимся извне, а также являются законными и необходимыми действиями по защите государственного суверенитета и сохранению национального единства", - подчеркнул посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.