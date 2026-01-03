Финский политик Мема оценил ежегодные потери страны от разрыва отношений с РФ

Член национально-консервативной партии "Альянс свободы отметил, что они составляют от €18 млрд до €20 млрд

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Экономика Финляндии теряет от €18 млрд до €20 млрд в год из-за разрыва торговых отношений с Россией, с учетом других факторов ущерб может быть в три раза больше. Об этом ТАСС сообщил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Финская экономика теряет от €18 млрд до €20 млрд в год в области торговли с Россией, что является значительной суммой для столь небольшой экономики. Если учесть инфляцию и рост цен на энергоносители, то реальные цифры экономического ущерба могут быть в три раза больше. Финляндия никоим образом не сможет компенсировать это за счет какой-либо другой страны, и ущерб будет наноситься Финляндии при наихудшем сценарии в течение многих лет, если ситуация не будет исправлена", - сказал Мема.

Он отметил, что рейтинг популярности Государственного совета (правительство) Финляндии снижается на фоне роста безработицы. "Правительство сокращает все больше и больше средств на социальную помощь, дела идут действительно плохо, мы можем изменить это с помощью политики, поставив интересы Финляндии на первое место", - сказал Мема, говоря о шансах партии "Альянс свободы" войти в состав парламента на следующих выборах.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя в четверг новогоднее обращение президента Финляндии Александера Стубба, заявил, что Хельсинки придется заплатить за русофобию - пока глава государства говорит, "его граждане платят по счетам".