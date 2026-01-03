Йемен предложил провести в Эр-Рияде конференцию для решения южного вопроса

ДОХА, 3 января. /ТАСС/. Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими выступил с инициативой проведения в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде всеобщей конференции политических сил юга страны для урегулирования кризиса на востоке республики. Об этом сообщило йеменское агентство SABA со ссылкой на правительственный источник.

Как отмечается, в ответ на призывы жителей и общественных организаций южных провинций, обеспокоенных "попытками монополизации" политического процесса, аль-Алими направил запрос руководству Саудовской Аравии с просьбой "выступить спонсором и организатором" конференции. Он выразил надежду, что участие в ней примут все силы юга республики, включая сторонников Южного переходного совета (ЮПС). Глава Президентского руководящего совета Йемена подчеркнул, что решение южного вопроса не может сводиться к "односторонним действиям или претензиям на исключительное представительство", а должно стать результатом диалога и выражением коллективной воли.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии приветствовало инициативу аль-Алими и призвало все южные силы Йемена "принять активное участие в конференции для выработки всеобъемлющего видения справедливого решения южной проблемы, отвечающего законным чаяниям народа юга". Эр-Рияд вновь заявил, что южный вопрос имеет глубокие исторические корни, однако "единственный путь к его решению лежит через диалог в рамках всеобъемлющего политического урегулирования в Йемене".

Обострение в Йемене

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Председатель ЮПС Айдарус аз-Зубайди заявил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. 27 декабря прошлого года аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. Позже он подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. 30 декабря Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике, завершив вывод военных 2 января.

В пятницу губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных ЮПС. По его словам, подразделения сил "Щит родины" вернули под свой контроль лагерь 37-й бригады, ключевой опорный пункт в районе Эль-Хашаа на западе провинции, вытеснив оттуда отряды сепаратистов, и начали движение в сторону города Сейюн. По сообщениям СМИ, правительственные войска продвигались под прикрытием авиации Саудовской Аравии. Вечером того же дня ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. Согласно конституционной декларации, оно будет создано в границах Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей в 1967-1990 годах.