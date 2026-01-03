Литва в 2025 году оказала Украине военную помощь в размере более €230 млн

Киев также получил помощь в виде техники со складов армии балтийской республики, которую Вильнюс ранее закупал для своих вооруженных сил, сообщили в литовском Минобороны

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Военная помощь, которую Вильнюс в 2025 году оказал Киеву, составила более €230 млн. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"В течение минувшего года Литва направила на военную помощь Украине около €232 млн", - говорится в сообщении.

Большая часть средств использована для приобретения боевой техники, которая затем была передана Украине. Киев также получил помощь в виде техники со складов армии Литвы, которую Вильнюс ранее закупал для своих вооруженных сил.

Финансовая помощь также была использована в рамках программ подготовки украинских военных и их реабилитации, международной коалиции по разминированию, которую Литва возглавляет совместно с Исландией, на финансирование оборонной промышленности Украины и реконструкцию реабилитационного центра в Житомире.