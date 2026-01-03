Посол КНР: действия внешних сил на Тайване повышают риск конфронтации Китая и США

Чжан Ханьхуэй отметил, что их вмешательство толкает ситуацию к опасной черте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вмешательство внешних сил в тайваньский вопрос толкает ситуацию к опасной черте и повышает риск конфронтации между Китаем и США. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Реальной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе является сепаратистская деятельность администрации Лай Циндэ, продвигающей курс на "независимость Тайваня", а также вмешательство внешних сил", - отметил дипломат.

В этом контексте он подчеркнул, что "так называемая помощь Тайваню в противостоянии "угрозам" лишь раздувает и подпитывает сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня", сажает народ Тайваня на "пороховую бочку", толкает ситуацию в Тайваньском проливе к опасной черте и неизбежно повышает риск конфронтации и противостояния между Китаем и США".

"Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе никак несовместимы. Любые действия по вооружению Тайваня неизбежно повлекут за собой серьезные последствия", - добавил Чжан Ханьхуэй.

Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года, Россия выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, так как это неотъемлемая часть КНР.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.