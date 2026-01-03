Вулин назвал санкции США против нефтяной компании NIS атакой на Сербию

Бывший вице-премьер республики отметил, что такие ограничения не могут рассматриваться как следствие действий России

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Санкции, введенные США против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), являются осознанной атакой Вашингтона на Сербию и не могут рассматриваться как следствие действий России. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета государственной газовой компании "Сербиягаз" Александар Вулин.

"Мы должны исходить из реальности и фактов. Не Россия ввела санкции против Сербии, Америка ввела санкции против Сербии. Никто в Сербии не имеет права сердиться на российскую позицию, потому что Россия этого не вызвала. Это не ошибка России. Это даже не ошибка Америки - это намерение США. Это атака Америки на Сербию", - подчеркнул Вулин.

По его словам, рестрикции против NIS направлены не против Москвы, а непосредственно против сербской экономики и энергетической безопасности. "Санкции США против NIS - это не санкции против России, это санкции против Сербии. Атака на NIS - это не атака на Россию, это атака на Сербию. Россия может обойтись без NIS, Сербия - не может. Если бы американцы просто хотели отобрать NIS или прекратить российские инвестиции, они бы сделали это и в других странах, по всему миру. Но они сделали это именно в Сербии с идеей, чтобы Сербия стала той страной, которая ограбит Россию, - указал Вулин. - Идея этих санкций в том, чтобы сербы стали теми, кто ограбит Россию, и чтобы мы впервые в истории вошли с ней в конфликт".

Он предупредил, что последствия могут выйти далеко за рамки энергетического сектора. "Это попытка уничтожения сербской экономики. За этим последуют вторичные санкции - разрушение платежного оборота, банковского сектора и всего остального. Здесь речь идет не только о NIS. Здесь речь идет о будущем Сербии", - указал собеседник агентства.

Бывший вице-премьер подчеркнул, что для Белграда существует принципиальная "красная линия". "Мы обязаны найти любое решение только при согласии Российской Федерации. Мы не смеем быть народом предателей и грабителей, которые будут грабить российское имущество. Нет решения без соглашения с Российской Федерацией, - отметил он. - Идея американцев состоит в том, чтобы Сербия лишилась своего единственного постоянного исторического союзника. Если Сербия останется одна со своими западными "друзьями", она не сможет существовать в том виде, в каком существует сегодня", - заключил Вулин.

Ситуация вокруг "Нефтяной индустрии Сербии"

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября прошлого года призвал президента страны Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны. В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября 2025 года, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря 2025 года сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.

Минэнерго Сербии сообщило 31 декабря прошлого года, что NIS получила лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на продолжение работы до 23 января. Правительство Хорватии в этот же день проинформировало, что OFAC выдало компании JANAF лицензию, позволяющую ей до 23 января 2026 года продолжать транспортировку нефти для NIS. Как отметили в Загребе, это решение обеспечивает продолжение поставок нефти исключительно из нероссийских источников.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).