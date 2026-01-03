Глава "Яд Вашем" отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе

Дани Даян также напомнил, что "на Украине во время Холокоста были не только жертвы"

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Председатель правления мемориального комплекса "Яд Вашем" Дани Даян заявил, что ответил отказом на предложение о выступлении Владимира Зеленского в центре.

"Он хотел произнести речь перед тремя сотнями человек и это должно было транслироваться по всему миру", - сообщил он в интервью германской газете Osnabrücker Zeitung. "Я это отклонил", - отметил Даян. "Я, конечно, сразу понял, куда он метил", - пояснил руководитель комплекса. "Не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид является Холокостом", - добавил он.

При этом Даян напомнил, что "на Украине во время Холокоста были не только жертвы". "Среди украинцев были также соучастники, а в некоторых случаях и главные преступники", - указал он. "Поэтому было правильно отказать Зеленскому. "Яд Вашем" посвящен памяти жертв Холокоста. Так это и должно остаться", - подчеркнул руководитель комплекса.