В Йемене объявили о полном контроле над стратегическими объектами в Хадрамауте

Губернатор провинции Салем Аль-Ханбаши подтвердил, что правительственные войска завершили развертывание на всех важнейших позициях, "полностью обеспечив безопасность международного аэропорта Сейюн, а также государственных объектов и учреждений жизнеобеспечения"

ДОХА, 3 января. /ТАСС/. Правительственные силы "Щит родины" завершили операцию по обеспечению безопасности в долине Хадрамаут на востоке страны, взяв под контроль ключевые военные базы и гражданские объекты. Об этом заявил губернатор одноименной провинции Салем аль-Ханбаши.

"Операция по обеспечению безопасности военных лагерей в районах Эль-Вади и Эс-Сахра завершилась полным успехом", - приводит слова главы региона йеменское агентство SABA. Аль-Ханбаши подтвердил, что правительственные войска завершили развертывание на всех важнейших позициях, "полностью обеспечив безопасность международного аэропорта Сейюн, а также государственных объектов и учреждений жизнеобеспечения".

Как уточняет саудовский телеканал Al Arabiya, подразделения "Щит родины" установили контроль над Республиканским дворцом в городе Сейюн и штабом Первого военного округа, в зону ответственности которого входит северная часть провинции Хадрамаут. Губернатор также сообщил, что власти обратились к коалиции во главе с Саудовской Аравией с просьбой уничтожить подкрепления сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в лагере Эль-Губар, если те попытаются выдвинуться в сторону портового города Эль-Мукалла. При этом аль-Ханбаши объявил об открытии коридора для отступления формирований ЮПС из Хадрамаута и Эль-Махры в направлении провинции Шабва.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Председатель ЮПС Айдарус аз-Зубайди заявил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге республики. 27 декабря прошлого года руководитель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. Позже он подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. 30 декабря Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике, завершив вывод военных 2 января.