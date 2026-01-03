Верховный лидер Ирана обвинил внешних врагов в разжигании протестов в стране

Как отметил Али Хаменеи, совершенно неприемлемо, когда некоторые группы людей под различными предлогами пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, используя обычных мирных граждан и их недовольство

ТЕГЕРАН, 3 января. /ТАСС/. Враги Ирана используют любую возможность для того, чтобы дестабилизировать страну, включая мирные акции протеста граждан. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

"Важно, что за [протестующими] предпринимателями стоят провокаторы - агенты врага, которые выкрикивают антиисламские, антииранские и антиправительственные лозунги. <...> Протесты справедливы, но протесты - это не беспорядки. Мы разговариваем с протестующими, чиновники должны разговаривать с ними, но с бунтовщиками разговаривать бесполезно. Бунтовщиков нужно усмирять", - приводит его слова иранское гостелерадио.

Как отметил Хаменеи, совершенно неприемлемо, когда некоторые группы людей под различными предлогами пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, используя обычных мирных граждан и их недовольство. "Нужно понимать врага, враг не сидит сложа руки, он использует любую возможность", - добавил верховный лидер Ирана.

1 января Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам. Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в свою очередь пообещал "отсечь" руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.