Fakt: в Польше разгорелся скандал из-за новогоднего обращения Туска

Отмечается, что польский премьер выбрал отправной точкой истории Польши коронацию короля Болеслава Храброго в 1025 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Волна критики обрушилась на польского премьера Дональда Туска в связи с упоминанием "1001 года истории Польши". Об этом пишет газета Fakt.

Отмечается, что Туск в новогоднем обращении выбрал отправной точкой польской истории коронацию короля Болеслава Храброго в 1025 году. В свою очередь один из лидеров оппозиционной партии "Право и справедливость" и экс-министр обороны республики Мариуш Блащак раскритиковал премьера за такой выбор. По словам политика, история Польши должна отсчитываться от ее крещения, когда 14 апреля 966 года христианство принял польский князь Мешко I.

Как пояснил газете историк и главный редактор портала Wielkahistoria.pl Камиль Яницкий, Туску следовало бы не привязываться ни к какой дате, поскольку вопрос об отсчете истории польской государственности остается дискуссионным и ссылка на какую-либо из дат всегда вызывает бурную общественную реакцию.