Рубио после вывоза Мадуро подтвердил, что США не считают его президентом Венесуэлы

Госсекретарь США отметил, что его режим не является законным правительством
11:27

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал в X скриншот своего сообщения полугодовой давности о том, что Вашингтон не признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

"Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим не является законным правительством. Мадуро является главой картеля Cartel de los Soles - нарко-террористической организации, которая захватила страну. И он обвиняется в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении, которое первоначально было опубликовано 27 июля 2025 года.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение, армия страны готовится к защите ее суверенитета.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, венесуэльский лидер Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.  

