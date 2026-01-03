"Страна": в Одесской области мужчина выпрыгнул из окна военкомата

Его госпитализировали с переломами рук и ранением брюшной полости, сообщило издание

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в Овидиополе Одесской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

Пострадавшего госпитализировали с переломами рук и ранением брюшной полости.

По данным СМИ, 42-летнего мужчину доставили сотрудники военкомата и насильно удерживали в помещении, а он попытался сбежать, выпрыгнув из закрытого окна.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.