Советники по безопасности Украины и стран "коалиции желающих" прибыли в Киев

Они проведут встречу с украинским руководством

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Советники по вопросам национальной безопасности так называемой коалиции желающих, куда входят несколько стран ЕС и Канада, приехали в Киев, где 3 января встретятся с украинским руководством. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

"В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран", - написал Умеров.

По его словам, во встречах примут участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что начальники генштабов стран Запада и Украины встретятся 5 января, а 6 января во Франции планируется встреча на уровне лидеров стран "коалиции желающих".