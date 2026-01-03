Стармер примет участие во встрече "коалиции желающих" в Париже 6 января

Премьер-министр Великобритании также приветствовал назначение Кирилла Буданова на должность главы офиса Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет участие во встрече "коалиции желающих", которая пройдет 6 января в Париже. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства, распространенном по итогам его телефонных переговоров с Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр приветствовал сегодняшние обсуждения в Киеве на уровне советников по национальной безопасности и выразил надежду на дальнейший прогресс по этой работе [на встрече] лидеров в Париже во вторник. Они обсудили продолжающиеся усилия по обеспечению развертывания многонациональных сил на Украине в течение нескольких дней после прекращения огня", - сказано в нем.

Кроме того, Стармер приветствовал назначение Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), занимавшего пост начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на должность главы офиса Зеленского.