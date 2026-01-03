Зеленский предложил Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль © AP Photo/ Virginia Mayo

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что предложил кандидатуру действующего министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны.

В частности, он сообщил, что встретился со Шмыгалем и поблагодарил его за работу в Минобороны. "Именно такая системность необходима сейчас украинской энергетике. <...> Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьера и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - написал он в своем Telegram-канале.