Фицо назвал операцию США в Венесуэле доказательством распада миропорядка

Премьер Словакии "решительно отверг" действия, ведущие к разрушению мирового порядка
15:21

БРАТИСЛАВА, 3 января. /ТАСС/. Военная операция США в Венесуэле - это еще одно доказательство разрушения мирового порядка, который установился после Второй мировой войны. Такое мнение выразил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Американская военная операция в Венесуэле является дальнейшим доказательством разрушения мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, - написал Фицо. - Международное право не действует, военная сила используется без мандата СБ ООН и каждый, кто большой и сильный, для достижения собственных интересов делает все, что хочет".

Премьер Словакии "решительно отверг" действия, ведущие к разрушению мирового порядка. "Меня очень интересует, как на нападение на Венесуэлу, которое заслуживает осуждения, будет реагировать Евросоюз", - написал Фицо. 

