Украинский Генштаб утверждает, что согласовал с США документ о поддержке ВСУ

Это двусторонний договор, отметил начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Украина согласовала с США некий "военный документ", сообщил начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.

"Проведена двусторонняя работа с США на уровне генеральных штабов. Был согласован военный документ. Он содержит четыре раздела, четыре приложения", - сказал Гнатов.

По его словам, "все эти разделы - о том, каким образом будут поддерживаться Украина, ВСУ, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация, о том, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, какая будет реакция, если выявятся нарушения договора".

Он отметил, что это двусторонний договор и что такая же работа проводится с другими странами-партнерами. Других деталей Гнатов не сообщил. Американская сторона официально эту информацию не комментировала.