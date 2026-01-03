Глава МИД Венесуэлы: Каракас поддерживают РФ, КНР и миролюбивые страны

Страны БРИКС и глобального Юга находятся на стороне Венесуэлы, что поможет стране выйти из сложившейся ситуации победителем, отметил Иван Хиль Пинто

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Государства БРИКС, в том числе Россия и Китай, а также другие страны, которые соблюдают правила международных отношений, оказывают поддержку Венесуэле. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Государства, которые выступают за мир и соблюдают правила международных отношений, уже оказали поддержку Венесуэле, мы получили заявление Российской Федерации, а также Министерства иностранных дел КНР, вчера [венесуэльский] президент [Николас Мадуро] встречался со специальным представителем председателя КНР Си Цзиньпина <...>, подтверждены дружественные отношения сотрудничества с Россией и Китаем", - указал он. Хиль подчеркнул, что страны БРИКС и глобального Юга находятся на стороне Венесуэлы, что поможет стране выйти из сложившейся ситуации победителем.