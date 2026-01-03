Tasnim: ветеран КСИР погиб в столкновениях с протестующими на западе Ирана

Агентство отметило, что у одного из протестующих нашли гранату производства Израиля

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 3 января. /ТАСС/. Один из ветеранов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по имени Латиф Карими погиб 3 января днем в ходе столкновений с вооруженными протестующими в районе Малекшахи провинции Илам. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По информации агентства, убийство взято под контроль правоохранительными органами и будет проведено расследование.

Отмечается, что 3 января продолжились нападения неизвестных вооруженных людей в масках на административные и полицейские объекты в провинции Илам. У одного из бунтовщиков была найдена граната израильского производства, указывает Tasnim.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В то же время глава полиции провинции Хузестан Фаршад Каземи проинформировал о задержании группы протестующих и изъятии у них огнестрельного и холодного оружия.