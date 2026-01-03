В Иране во время беспорядков погиб 17-летний юноша

Точная информация о том, каким образом подросток стал мишенью для бунтовщиков, будет объявлена позже, сообщил вице-губернатор провинции Кум Мортеза Хейдари

ТЕГЕРАН, 3 января. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток и один из бунтовщиков погибли накануне в ходе беспорядков в городе Кум. Об этом сообщил вице-губернатор одноименной провинции Мортеза Хейдари.

"Во время вчерашних беспорядков один из боевиков, связанный с террористическими группировками, погиб, когда у него в руках взорвалась ручная граната. Кроме того, 17-летний подросток получил огнестрельное ранение и позже скончался", - сказал он в интервью агентству Tasnim.

По словам Хейдари, точная информация о том, каким образом подросток стал мишенью для бунтовщиков, будет объявлена позже.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 31 декабря группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса в провинции Фарс на юге Ирана.

В пятницу агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В то же время глава полиции провинции Хузестан Фаршад Каземи проинформировал о задержании группы протестующих и изъятии у них огнестрельного и холодного оружия.