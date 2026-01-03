Трамп заявил, что не удовлетворен ходом контактов с Путиным по Украине

Президент США выступил с этим утверждением, отвечая на вопрос об украинском урегулировании

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что не вполне удовлетворен взаимодействием с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

"Я не в восторге от Путина", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Американский лидер вновь заявил, что "унаследовал" этот конфликт от своего предшественника на посту главы государства Джо Байдена. "Я хочу положить этому конец", - отметил Трамп.

Президент Соединенных Штатов также сказал, что США продают НАТО "много ракет и других вещей" для Киева. "США не теряют деньги, мы зарабатываем деньги на этом. Но это последнее, что меня заботит. Я просто хочу остановить всех этих людей", - заключил он.