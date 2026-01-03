Зеленский объявил о назначении Кислицы первым замглавы своего офиса

Владимир Зеленский добавил, что Кислица продолжит участвовать в переговорном процессе

Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица © AP Photo/ Seth Wenig

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский решил назначить заместителем главы своего офиса Сергея Кислицу, который сейчас занимает должность первого замглавы МИД Украины. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Зеленского.

"Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в офисе президента, а именно: обеспечение коммуникации с партнерами на высшем уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей будет назначен первым заместителем руководителя офиса", - написал Зеленский.

Он также отметил, что Кислица продолжит участвовать в переговорном процессе.

Накануне Зеленский провел ряд кадровых перестановок. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его назначили на должность главы офиса Зеленского. На место Буданова был назначен Олег Иващенко, которого уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.

Кроме того, министром обороны Украины Зеленский предложил стать министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а кандидатуру действующего министра обороны Дениса Шмыгаля Зеленский предложил на пост вице-премьера и министра энергетики страны.