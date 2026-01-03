Депутат Меттан: похищение Мадуро ставит крест на нобелевских амбициях Трампа

Депутат кантонального парламента Женевы отметил, что президент США явно нарушил международное право

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Нападение на Венесуэлу и похищение из страны действующего главы этого государства Николаса Мадуро ставит крест на стремлении президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира. Такое мнение ТАСС выразил швейцарский журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

"Это явное нарушение международного права: похищение действующего главы государства и вооруженное нападение на иностранное государство добавляются к актам пиратства против рыболовецких судов и нефтяных танкеров, выходящих из венесуэльских портов", - сказал Меттан в ответ на запрос ТАСС. Политик отметил, что Трамп даже "хвастался этим, говоря, что зрелище нападения было невероятным и более увлекательным, чем телесериал".

"Интересно будет услышать, как он теперь будет оправдывать свое стремление к следующей Нобелевской премии мира", - добавил Меттан.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Он отмечал, что за восемь месяцев завершил восемь мировых конфликтов, и на подходе еще один - на Украине. Тем не менее, в 2025 году этой награды была отмечена оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо. После этого Трамп пошутил, что рассчитывает быть удостоенным высокого звания в следующем году.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.