ЦАХАЛ: Израиль атаковал на севере Газы ракетную установку

Установка была готова к обстрелу Сдерота, заявили в израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар в северной части сектора Газа, его целью была ракетная установка, подготовленная к обстрелу израильского города Сдерот. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ нанес удар на севере сектора Газа и уничтожил шахту, в которой находилась заряженная и готовая к запуску ракетная установка, нацеленная на город Сдерот. Ракетная установка была установлена и заряжена террористической организацией ХАМАС после вступления в силу режима прекращения огня [в секторе Газа], что является грубым нарушением соглашения", - говорится в заявлении.

В армейской пресс-службе отметили, что "перед ударом были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения", среди которых военные перечислили "использование высокоточных боеприпасов" и "наблюдение с воздуха". ЦАХАЛ "находится на позициях в секторе Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня" и "продолжит действовать по устранению любой угрозы", заверили в армейском ведомстве.