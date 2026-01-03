ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

Макрон: предстоящий переходный период в Венесуэле должен быть мирным

Президент Франции заявил, что переходный период в республике должен основываться на воле венесуэльского народа
Редакция сайта ТАСС
18:36
обновлено 19:10

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предстоящий переходный период в Венесуэле должен быть мирным и демократическим, и раскритиковал президента страны Николаса Мадуро.

Читайте также

Удар США по Венесуэле: блицкриг с далеко идущими последствиями?

"Предстоящий переходный период должен быть мирным, демократическим и основываться на уважении воли венесуэльского народа", - написал французский лидер в X. Макрон также выступил с утверждением, что Мадуро, якобы "захватив власть и попирая основные свободы", нанес "серьезный ущерб достоинству своего собственного народа".

Французский президент добавил, что сейчас ведет переговоры с партнерами страны в регионе. "Франция полностью мобилизована и бдительна, особенно в том, что касается обеспечения безопасности наших граждан в эти часы неопределенности", - подытожил он. 

ВенесуэлаФранцияМакрон, Эмманюэль