Макрон: предстоящий переходный период в Венесуэле должен быть мирным

Президент Франции заявил, что переходный период в республике должен основываться на воле венесуэльского народа

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предстоящий переходный период в Венесуэле должен быть мирным и демократическим, и раскритиковал президента страны Николаса Мадуро.

"Предстоящий переходный период должен быть мирным, демократическим и основываться на уважении воли венесуэльского народа", - написал французский лидер в X. Макрон также выступил с утверждением, что Мадуро, якобы "захватив власть и попирая основные свободы", нанес "серьезный ущерб достоинству своего собственного народа".

Французский президент добавил, что сейчас ведет переговоры с партнерами страны в регионе. "Франция полностью мобилизована и бдительна, особенно в том, что касается обеспечения безопасности наших граждан в эти часы неопределенности", - подытожил он.