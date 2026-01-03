Зеленский заявил, что не собирается отправлять в отставку главкома ВСУ Сырского

На Украине идут кадровые "перезагрузки", которые касаются кабмина, минобороны и правоохранительных органов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский на фоне идущих второй день кадровых перестановок заявил, что не собирается отправлять в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

В целом говоря о перестановках, Зеленский отметил, что идет "перезагрузка", которая касается кабинета министров, системы безопасности, министерства обороны и правоохранительных органов. "И мы говорим о шагах один за другим, а не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предусматривается", - сказал он в ходе общения с журналистами, фрагмент видео опубликован агентством РБК-Украина.

Говоря отдельно о системе безопасности и правоохранительных органах, Зеленский добавил, что планируется заменах всех руководителей. "Что касается всей части безопасности, что касается всей правоохранительной системы, как это я и говорил, мы будем, я лично, будем заниматься ротациями абсолютно всех руководителей. <…> С большим уважением, мы все в одной команде", - сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Зеленский планирует отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. После этого ряд украинских военачальников выразил свое недовольство планами Зеленского.

Накануне Зеленский провел кадровые перестановки. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его назначили на должность главы офиса Зеленского. На место Буданова был назначен Олег Иващенко, которого уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.

Кроме того, министром обороны Украины Зеленский предложил стать министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а кандидатуру действующего министра обороны Дениса Шмыгаля Зеленский предложил на пост вице-премьера и министра энергетики страны.