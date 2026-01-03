Трамп заявил, что США не намерены применять военную силу против Кубы

Президент Соединенных Штатов убежден, что республика "падет сама по себе"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует осуществлять военные операции в отношении Кубы. Такую позицию он изложил в интервью газете New York Post.

Как следует из публикации газеты, на вопрос о том, намерен ли он применять военную силу в отношении Кубы, Трамп ответил отрицательно, изложив мнение, согласно которому "Куба падет сама по себе". "Дела у Кубы очень плохи", - добавил американский лидер.

При этом, по его версии, во время операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро "погибло много кубинцев". "Они защищали Мадуро. Это был плохой ход", - утверждал Трамп. "Куба всегда полагалась на Венесуэлу. Оттуда они получали деньги, и они защищали Венесуэлу, но в этом случае это не очень сработало", - заявил президент США.