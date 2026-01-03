Президент Мексики уклонилась от ответа на вопрос о возможных ударах США

Клаудия Шейнбаум заявила о взаимопонимании республики и Вашингтона в сфере безопасности

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 3 января. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ушла от прямого ответа на вопрос о возможности нанесения Соединенными Штатами ударов по территории страны, заявив о наличии рабочих отношении и взаимопонимания с Вашингтоном в сфере безопасности. Видеозапись выступления Шейнбаум распространила пресс-служба президента республики.

"Он [Дональд Трамп - прим. ТАСС] неоднократно заявлял мне об этом (необходимости борьбы с наркотрафиком - прим. ТАСС), однако у нас очень хорошие отношения с Соединенными Штатами в сфере безопасности и по другим вопросам. Существует коммуникация, существует взаимопонимание по вопросам безопасности, которое было выработано в ходе нескольких встреч. <...> Мы всегда говорили, что может быть сотрудничество, координация, но не подчинение", - сказала она.

Так Шейнбаум прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот допускал возможность ударов по Мексике, обвиняя мексиканские власти в связях с картелями.