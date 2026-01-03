Родригес: руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны

Вице-президент республики таким образом прокомментировала заявления американского лидера Дональда Трампа о доступе к нефти

Редакция сайта ТАСС

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес © Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

КАРАКАС, 3 января. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы будет защищать свои природные ресурсы, они принадлежат народу и необходимы для его развития. Об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес в ответ на заявления главы США Дональда Трампа об интересе к нефтяным месторождениям Боливарианской Республики.

"Мы готовы защищать наши природные ресурсы, которые необходимы для развития нашей страны. Сегодня венесуэльский народ очень четко осознал, какую значимость имеют принадлежащие ему энергетические ресурсы", - указала вице-президент в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале Telesur.