Сепаратисты в Йемене примут участие в мирной конференции в Саудовской Аравии

Южный переходный совет принял предложение правительства республики провести в Эр-Рияде конференцию по урегулированию

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 3 января. /ТАСС/. Южный переходный совет (ЮПС) Йемена, выступающий за создание независимого государства, приветствовал инициативу международно признанного правительства республики и Саудовской Аравии по проведению в Эр-Рияде конференции для урегулирования южного вопроса. Об этом говорится в заявлении ЮПС.

"Южный переходный совет приветствует предложение Саудовской Аравии выступить спонсором диалога между силами Юга", - следует из текста документа. Руководство ЮПС считает, что инициатива Эр-Рияда соответствует недавнему заявлению совета о намерении создать независимое государство на юге республики. "Совет вместе с партнерами, подписавшими Национальную хартию, подтверждает свое участие в этом диалоге или любом другом диалоге ради дела Юга, высоко оценивая это предложение и считая его реальной возможностью", - подчеркивается в заявлении.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Председатель ЮПС Айдарус аз-Зубайди заявил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. 27 декабря глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. Позже он подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. 30 декабря Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике, завершив вывод военных 2 января.

2 января губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. Согласно конституционной декларации, оно будет создано в границах Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей в 1967-1990 гг. В субботу аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. МИД королевства приветствовал эту инициативу, отметив, что всеобъемлющее решение может быть достигнуто только путем диалога. К вечеру 3 января правительственные силы восстановили контроль над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра, вытеснив сепаратистов и заняв все стратегические объекты.