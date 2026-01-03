Мэр Чикаго: действия Трампа в Венесуэле усиливают вероятность войны

Брэндон Джонсон осудил решение президента США и назвал его незаконным

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Мэр Чикаго (штат Иллинойс) Брэндон Джонсон вслед за мэром Нью-Йорка осудил операцию США в Венесуэле и назвал действия администрации американского президента Дональда Трампа незаконными и усиливающими вероятность полномасштабной войны.

"Военные действия администрации Трампа в Венесуэле нарушают международное право и опасно усиливают вероятность полномасштабной войны", - написал он в X. Джонсон добавил, что "незаконные действия администрации Трампа не имеют ничего общего с защитой венесуэльского народа" и касаются "исключительно нефти и власти".

"Я решительно осуждаю бесчеловечное обращение администрации Трампа с мигрантами в нашей стране и эту незаконную смену режима за рубежом", - подытожил мэр Чикаго.