Ассоциация по фактчекингу разоблачила фейки о событиях в Венесуэле

GFCN опровергла информацию о смерти министра обороны республики Владимира Падрино Лопеса

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Международная ассоциация по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN) разоблачила фейки про последние события вокруг Венесуэлы. Среди прочего опровергаются сообщения о смерти министра обороны республики Владимира Падрино Лопеса, сообщили ТАСС в ассоциации.

"Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес убит. Такие сообщения распространяются в социальных сетях, в частности в X", - обратили внимание в GFCN. В этом контексте эксперты указали на кадры из эфира телеканала Telesur, где министр осуждает военную агрессию Соединенных Штатов в Венесуэле.

Также разоблачению подверглись фейковые видео масштабной ракетной атаки США в Каракасе, которые на самом деле датируются 2024 годом и происходят из другого региона; кадры предположительной высадки американского десанта в Каракасе, снятые во время учений; запись с якобы ликующими протестующими в Венесуэле, которая на самом деле была сделана в Чили.

Особое внимание уделяется разбору сгенерированного ИИ изображения, на котором президента Венесуэлы Николаса Мадуро в окровавленной рубашке арестовывают американские военнослужащие. "Шлемы MICH 2000, которые используются военными на фото, практически вышли из обращения, - отмечают расследователи. - Нет следов крови на лице, усах и футболке Мадуро. Волосы выглядят неестественно, а лицо излишне симметрично и "выглажено".

"Сообщалось, что мероприятия по действиям против Венесуэлы до сегодня курировало DEVGRU, флотская часть US SOCOM (объединенное командование сил спецопераций). Авиационная компонента обеспечивалась ВВС и корпусом морской пехоты, имеющим собственную авиацию. В частности, вертолет КМП попал на видео при сегодняшней атаке. Вывоз Мадуро, по сообщениям, обеспечивался Delta, то есть сухопутной частью US SOCOM", - заметили в GFCN.

Там констатировали, что "на земле" не действовала регулярная армия, "только различные подразделения US SOCOM", отметив, что подобный камуфляж "никогда не использовался в US SOCOM, только у регулярной армии". "Регулярная армия не участвовала в мероприятиях по Венесуэле, писалось про различные подразделения US SOCOM и корпуса морской пехоты. Изначально использовался рисунок UCP, в настоящий момент заменена одной из вариаций мультикама, покрой при этом остался в целом тот же", - уточнили эксперты.