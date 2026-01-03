США ограничили полеты над Венесуэлой и Карибским бассейном

Об этом сообщил американский министр транспорта Шон Даффи

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. США ограничили полеты над территорией Венесуэлы и Карибском бассейном, в том числе над территорией Венесуэлы, в связи с проведением военной операции в Боливарианской Республике. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи.

"Сегодня рано утром в целях поддержки Военного министерства Федеральное авиационное управление (ФАУ) ограничило использование воздушного пространства в Карибском бассейне и над Венесуэлой для обеспечения безопасности авиапассажиров", - написал он 3 января в X. По словам Даффи, "ограничения будут сняты в надлежащее время".