ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

США ограничили полеты над Венесуэлой и Карибским бассейном

Об этом сообщил американский министр транспорта Шон Даффи
Редакция сайта ТАСС
03 января, 22:21

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. США ограничили полеты над территорией Венесуэлы и Карибском бассейном, в том числе над территорией Венесуэлы, в связи с проведением военной операции в Боливарианской Республике. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи.

Читайте также

Удары США по Венесуэле, "вывоз" Мадуро из страны. Онлайн

"Сегодня рано утром в целях поддержки Военного министерства Федеральное авиационное управление (ФАУ) ограничило использование воздушного пространства в Карибском бассейне и над Венесуэлой для обеспечения безопасности авиапассажиров", - написал он 3 января в X. По словам Даффи, "ограничения будут сняты в надлежащее время". 

СШАВенесуэла