В ООН глубоко обеспокоены планами Трампа управлять Венесуэлой

Миссия по установлению фактов в республике считает, что есть серьезный риск дальнейших серьезных нарушений прав человека в ближайшие дни и недели

ЖЕНЕВА, 4 января. /ТАСС/. Эксперты независимой международной миссии по установлению фактов в Венесуэле выразили серьезную обеспокоенность заявлениями властей США о планах управлять Боливарианской Республикой после нападения на страну и похищения ее президента Николаса Мадуро.

"Миссия по установлению фактов глубоко обеспокоена риском дальнейших серьезных нарушений прав человека в ближайшие дни и недели на фоне обострения нестабильности, в том числе утверждениями правительства США о намерении управлять страной в обозримом будущем, в то время как венесуэльские власти объявили чрезвычайное положение", - говорится в распространенном пресс-службой ООН заявлении о военной интервенции США в Венесуэлу.

По словам одного из экспертов миссии, якобы имевшие место нарушения прав человека со стороны правительства Мадуро "не оправдывают военную интервенцию США, которая нарушает международное право".

Миссия была учреждена в 2019 году Советом ООН по правам человека. Ее эксперты занимаются оценкой предполагаемых нарушений прав человека, совершенных в республике с 2014 года.