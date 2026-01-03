Naharnet: неизвестные боевики обстреляли правительственный квартал в Дамаске

Одна из ракет повредила купол мечети

БЕЙРУТ, 4 января. /ТАСС/. По меньшей мере три взрыва произошли 3 января в западной части сирийской столицы, подвергшейся обстрелу неизвестных боевиков. Об этом сообщил новостной портал Naharnet со ссылкой на источник в сирийской службе безопасности.

По его информации, одна из выпущенных ракет повредила купол мечети Аль-Мухаммади в районе Меззе. Рядом с ней находятся виллы, где проживают высокопоставленные чиновники. Другая ракета разорвалась возле казармы элитного батальона, еще одна - на территории военного аэродрома Меззе на выезде из города.

Данных о пострадавших и нанесенном ущербе не приводится. Сотрудники силовых структур, прибывшие на место, ведут расследование.

30 декабря сильная стрельба была слышна поблизости от президентского дворца в Дамаске и в микрорайоне Меззе-86, однако слухи о возможном покушении на видного деятеля из ближайшего окружения временного президента республики Ахмеда аш-Шараа не подтвердились. Данных о пострадавших и нанесенном ущербе не приводилось.

14 ноября обстрелу из мобильной пусковой установки подвергся микрорайон Айн-эль-Курум в западной части города. В квартале рядом с мечетью Абдель Рахман управляемая ракета попала в трехэтажный дом, в результате погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.