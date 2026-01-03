ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреУдары США по Венесуэле

NBC: Мадуро и его жену вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк

Об этом сообщили в эфире телеканала
Редакция сайта ТАСС
03 января, 22:29

Самолет, на борту которого, предположительно, находились президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена, штат Нью-Йорк, США

© Kena Betancur/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес вывели с борта самолета в аэропорту штата Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Читайте также

Удары США по Венесуэле, "вывоз" Мадуро из страны. Онлайн

"Николаса Мадуро и его жену доставили в США. Несколько мгновений назад они сошли с борта самолета", - сказала ведущая в эфире телеканала.

На кадрах трансляции видно, как мужчина в сером костюме спускается по трапу в сопровождении большого числа правоохранителей. В похожей одежде Мадуро был запечатлен на фотографии, опубликованной ранее президентом США Дональдом Трампом.

Как ожидается, в ближайшее время у Мадуро и его супруги снимут отпечатки пальцев и сделают их фотографии. По информации ряда американских СМИ, их первое появление в суде ожидается 5 января, до этого времени они, вероятнее всего, будут находиться в центре временного содержания под стражей в Бруклине. 

Мадуро, НиколасСШАВенесуэла