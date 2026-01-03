ТАСС: вертолеты трех каналов летают над аэропортом, где сел борт с Мадуро

Источник в диспетчерской службе района полетной информации, контролирующей воздушный трафик над штатом сообщил, что с их помощью может вестись прямая телевизионная трансляция

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вертолетам трех телеканалов разрешили барражировать в зоне аэропорта Стюарт штата Нью-Йорк, где приземлился самолет, на борту которого, предположительно, находился президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации, контролирующей воздушный трафик над штатом.

"Вертолеты трех телеканалов барражируют в контрольной зоне аэропорта Стюарт", - сказал собеседник агентства, отметив, что с их помощью может вестись прямая телевизионная трансляция.

Ранее в аэропорту приземлился самолет департамента юстиции США, прибывший с американской военной базы в Гуантанамо. На его борту, предположительно, находится президент Венесуэлы.

Спустя примерно 15 минут после посадки самолета и его руления по аэродрому внутрь вошли около десятка сотрудников ФБР и Управления США по борьбе с наркотиками. Еще через некоторое время, по данным источника в диспетчерской службе, в аэропорту также приземлился самолет ФБР из Ричмонда.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. По его словам, Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.