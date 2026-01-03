Великобритания и Франция нанесли авиаудар по подземному складу оружия ИГ в Сирии

Объект террористов располагался в нескольких милях от Пальмиры

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция нанесли совместный авиаудар по подземному складу оружия террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"В результате тщательного анализа разведывательных данных был выявлен подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего города Пальмира. Этот объект был занят ИГ, скорее всего, для хранения оружия и взрывчатых веществ. В районе объекта не проживает какое-либо гражданское население. Вечером в субботу, 3 января, истребители королевских ВВС Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager присоединились к французским самолетам для совместного удара по подземному объекту", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что самолеты "использовали управляемые бомбы Paveway IV для поражения ряда туннелей, ведущих к объекту". "В настоящее время проводится детальная оценка [эффективности ударов], предварительные данные указывают на успешное поражение цели", - говорится в заявлении.

В Минобороны Великобритании указали, что удар не представлял "какую-либо опасность для гражданского населения". "Все наши самолеты благополучно вернулись [в места базирования]", - добавили в ведомстве. В заявлении подчеркивается, что королевские ВВС "продолжают проводить патрулирование Сирии, чтобы предотвратить любые попытки возрождения террористического движения ИГ после его военного поражения в Аль-Багуз Фавкани в марте 2019 года".

Министр обороны Великобритании Джон Хили после авиаудара высказал мнение, что "эти действия показывают решительность" Лондона в вопросе борьбы с "возрождением ИГ и ее опасной и насильственной идеологии на Ближнем Востоке". "Эта операция по уничтожению опасных террористов, которые угрожают нашему образу жизни, демонстрирует, насколько наши вооруженные силы готовы круглогодично обеспечивать безопасность Великобритании и укреплять ее позиции за рубежом", - сказал он.