КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Редакция сайта ТАСС
03 января, 23:13
обновлено 00:01
ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. КНДР запустила, предположительно, две баллистические ракеты, они уже упали в Японском море. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.
Ранее о запуске пакеты в КНДР сообщил также Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
По данным японского министерства обороны, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Какой-либо ущерб не зафиксирован. Тем не менее, береговая охрана страны призывает суда в этом районе проявлять максимальную осторожность, не приближаться к потенциальным фрагментам ракеты.