КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

В Минобороны Японии сообщили об их падении

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. КНДР запустила, предположительно, две баллистические ракеты, они уже упали в Японском море. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.

Ранее о запуске пакеты в КНДР сообщил также Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

По данным японского министерства обороны, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Какой-либо ущерб не зафиксирован. Тем не менее, береговая охрана страны призывает суда в этом районе проявлять максимальную осторожность, не приближаться к потенциальным фрагментам ракеты.