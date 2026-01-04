Экс-конгрессмен Кусинич назвал агрессией похищение Мадуро администрацией Трампа

Бывший американский конгрессмен-демократ подчеркнул, что действия кабинета действующего президента США противоречат международному праву и законам Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Похищение администрацией президента США Дональда Трампа венесуэльского лидера Николаса Мадуро, американские удары по Каракасу и попытка Вашингтона взять под контроль нефтяные ресурсы Боливарианской Республики являются проявлением неприкрытой и незаконной агрессии. Об этом заявил 3 января ТАСС бывший американский конгрессмен-демократ Деннис Кусинич.

"Бомбардировки Каракаса, похищение президента Мадуро, обещание захватить венесуэльские нефтяные ресурсы и нажиться на них - это неприкрытые, незаконные акты агрессии, которые противоречат международному праву и законам США", - подчеркнул Кусинич, который участвовал в президентских гонках в США в 2004 и 2008 годах, а также был мэром города Кливленд (штат Огайо) в 1977-1979 годах.

"При действующей администрации правительство США превратилось в беззаконную преступную группировку. Сила не делает правым. Это лишь множит страдания в мире", - подчеркнул, Кусинич, который был одним из основателей рабочей группы в Палате представителей Конгресса США по укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества с Россией. По словам бывшего члена Конгресса, из-за такого подхода Вашингтона "ни один регион не находится в безопасности". Как он добавил, для администрации Трампа "мирные переговоры являются лишь ложным предлогом".

"Еще больше осложняет ситуацию возможность того, что враждебные элементы или "пятая колонна" попытаются нанести обезглавливающий удар, подобный тому, который недавно был нацелен на Валдай", - добавил Кусинич, имея в виду попытки ВСУ атаковать в ночь на 29 декабря 2025 года государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.