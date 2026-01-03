ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: операция США против Мадуро подхлестнет гонку вооружений в Европе

Дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе считает, что Соединенные Штаты могут стать угрозой для европейских стран
03 января, 23:30

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Похищение военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет способствовать ускорению ремилитаризации Европы. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

Удар США по Венесуэле: блицкриг с далеко идущими последствиями?

"Осуществив силовой захват президента Мадуро под очевидно надуманным предлогом, США послали всему миру четкий сигнал, что будут активно использовать прямую военную силу как средство достижения своих политических целей. В Европе этот сигнал услышан. Впервые за 75 лет существования НАТО европейские страны сейчас чувствуют себя не участниками, а возможным объектом этой политики, помня о претензиях США на Гренландию", - подчеркнул дипломат.

"США не просто перестают быть "поставщиком безопасности" для Европы, но могут стать потенциальной угрозой. Это усугубляет ощущение вакуума безопасности в Европе и лишь ускорит ремилитаризацию стран ЕС", - считает он.

Общей позиции ЕС пока нет

Дипломат отметил, что единой позиции всех 27 стран ЕС по ситуации в Венесуэле пока нет, и все заявления из Брюсселя в субботу были сделаны главами институтов ЕС "от своего имени, а не от имени всех стран Евросоюза". Он высказал уверенность, что европейские страны просто примут захват и смещение Мадуро "как свершившийся факт" и будут далее призывать к "мирной и демократической передаче власти в Венесуэле".

Ранее источник ТАСС сообщил, что США не предупреждали европейских партнеров об операции по захвату Мадуро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, глава Европарламента Роберта Метсола и глава евродипломатии Кая Каллас в субботу повторили одни и те же тезисы, что они "призывают к сдержанности" вокруг Венесуэлы и к "демократической передаче власти". Никто из руководителей институтов ЕС не прокомментировал сам факт похищения Мадуро, они лишь отметили, что, по мнению Брюсселя, у него якобы был некий "недостаток легитимности". 

