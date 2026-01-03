ТАСС: операция США против Мадуро подхлестнет гонку вооружений в Европе

Дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе считает, что Соединенные Штаты могут стать угрозой для европейских стран

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Похищение военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет способствовать ускорению ремилитаризации Европы. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Осуществив силовой захват президента Мадуро под очевидно надуманным предлогом, США послали всему миру четкий сигнал, что будут активно использовать прямую военную силу как средство достижения своих политических целей. В Европе этот сигнал услышан. Впервые за 75 лет существования НАТО европейские страны сейчас чувствуют себя не участниками, а возможным объектом этой политики, помня о претензиях США на Гренландию", - подчеркнул дипломат.

"США не просто перестают быть "поставщиком безопасности" для Европы, но могут стать потенциальной угрозой. Это усугубляет ощущение вакуума безопасности в Европе и лишь ускорит ремилитаризацию стран ЕС", - считает он.

Общей позиции ЕС пока нет

Дипломат отметил, что единой позиции всех 27 стран ЕС по ситуации в Венесуэле пока нет, и все заявления из Брюсселя в субботу были сделаны главами институтов ЕС "от своего имени, а не от имени всех стран Евросоюза". Он высказал уверенность, что европейские страны просто примут захват и смещение Мадуро "как свершившийся факт" и будут далее призывать к "мирной и демократической передаче власти в Венесуэле".

Ранее источник ТАСС сообщил, что США не предупреждали европейских партнеров об операции по захвату Мадуро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, глава Европарламента Роберта Метсола и глава евродипломатии Кая Каллас в субботу повторили одни и те же тезисы, что они "призывают к сдержанности" вокруг Венесуэлы и к "демократической передаче власти". Никто из руководителей институтов ЕС не прокомментировал сам факт похищения Мадуро, они лишь отметили, что, по мнению Брюсселя, у него якобы был некий "недостаток легитимности".