МО Японии: КНДР запустила две ракеты с изменяющейся траекторией полета

Глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми сообщил, что они пролетели, предположительно, 900-950 км

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. КНДР запустила в сторону Японского моря по меньшей мере две баллистические ракеты с, предположительно, изменяющейся траекторией полета. Они пролетели, предположительно, 900 - 950 км на высоте примерно 50 км, сообщил журналистам в Токио министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

"Это была акция, угрожающая миру и безопасности нашей страны, региона, всего мира, - утверждал он. - Мы будем тесно координировать свои действия с США и Республикой Корея, приложим все силы к сбору и анализу информации".

Министр сообщил, что Токио заявил КНДР в связи с этим решительный протест через свое посольство в Пекине.

По данным японских правительственных источников, ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Какой-либо ущерб не зафиксирован. Тем не менее, береговая охрана страны призывает суда в этом районе проявлять максимальную осторожность, не приближаться к потенциальным фрагментам ракеты.