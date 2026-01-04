Эксперт Цуй: Трамп нуждался в успехах до выступления перед Конгрессом

Эксперт центра латиноамериканских исследований при Юго-Западном университете науки и технологий отметил, что президенту США нужно было продемонстрировать свои способности к управлению

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ШАНХАЙ, 4 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп нуждался в демонстрации результатов на международной арене перед традиционным обращением к Конгрессу США. Так эксперт центра латиноамериканских исследований при Юго-Западном университете науки и технологий КНР Цуй Чжунчжоу прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы.

"Трамп выступит с посланием "О положении страны" 20-го числа, на этом фоне ему нужны были внешнеполитические действия с явными результатами, чтобы продемонстрировать свои способности к управлению, - приводит его слова издание Pengpai. - В прошлом году посредничество Трампа в российско-украинском конфликте не принесло существенных результатов и, строго говоря, было провалом".

Цуй Чжунчжоу считает, что США далее будут рассматривать два ключевых вопроса: как действенно устранить существующую политическую структуру в Венесуэле и как провести выборы "для поддержки нового марионеточного режима". По его мнению, это в дальнейшем определит, смогут ли США преобразовать свои военные успехи в долгосрочные политические достижения.

Цуй Чжунчжоу сказал, что действия американских военных продемонстрировали превосходство США в разведке и военных возможностях, но в то же время показали угрозу безопасности для любой другой страны и вызвали критику со стороны международного сообщества.