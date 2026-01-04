Экс-президент Аргентины вернулась под домашний арест после двух недель в больнице

В квартире Кристина Фернандес де Киршнер отбывает наказание по коррупционному делу

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 января. /ТАСС/. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер была выписана из больницы и вернулась в квартиру, где отбывает наказание по коррупционному делу. Об этом сообщило медицинское учреждение, в котором экс-глава государства находилась две недели.

"Сообщаем, что Кристина Фернандес де Киршнер завершила госпитализацию в связи с острым аппендицитом, осложненным локализованным перитонитом и послеоперационной кишечной непроходимостью, в связи с чем была выписана из больницы. <...> Дальнейшее наблюдение будет осуществляться на дому ее личной медицинской командой", - говорится в заявлении больницы.

Фернандес де Киршнер была госпитализирована 20 декабря 2025 года с жалобами на боль в животе, причиной которой оказался аппендицит. Ей сразу сделали операцию, однако из-за нарушения работы кишечника выписка откладывалась.

Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины с декабря 2007 по декабрь 2015 года. В 2019-2023 годах она была вице-президентом. В декабре 2022 года суд приговорил ее к шести годам тюрьмы по делу о коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сторона обвинения считает, что в результате преступного сговора большинство контрактов получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу, осужденному за отмывание денег. Экс-глава государства отрицает вину и считает себя жертвой политического преследования.

10 июня 2025 года Верховный суд оставил в силе приговор нижестоящей инстанции и постановил приступить к его исполнению. В связи с возрастом экс-главы государства - сейчас ей 72 года - и повышенными рисками, с которыми она, будучи бывшим президентом, столкнулась бы в тюрьме, тюремный срок был заменен на домашний арест.