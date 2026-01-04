Прозоров призвал давать большие сроки совершившим преступление по указу служб Украины

Чаще всего воздействию украинских вербовщиков подвергаются молодые люди, подчеркнул экс-сотрудник СБУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Лицам, совершившим преступление по указанию украинских спецслужб, необходимо давать реальные и большие сроки. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, за попытку покушения на которого одного из фигурантов уголовного дела приговорили к 16 годам лишения свободы.

"Надо давать такие сроки, надо озвучивать это в прессе, чтобы те, кто попадаются на удочку украинских спецслужб, четко отдавали себе отчет, что, если вы пойдете на это, вас все равно поймают. Никуда вы не денетесь. И все, жизнь ваша будет кончена. Вас никто не будет стрелять при задержании, но вы получите 20 лет. Скорее всего вы уже из тюрьмы не выйдете. Просто по объективным причинам, здоровье и так далее", - сказал Прозоров.

Он отметил, что чаще всего воздействию украинских вербовщиков подвергаются молодые люди.

"Это в первую очередь касается молодых людей, которые ловятся на удочку украинских вербовщиков, которые толкают их поджигать линии [электропередач], электрощиты или автомобили какие-то. Шаг за шагом вас втянут в такое преступление, за которое неминуема ответственность. И ответственность будет колоссальная. И реально ваша жизнь будет кончена. Ради чего? Ради каких-то 20 тыс. рублей", - заключил Прозоров.