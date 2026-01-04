Японский премьер обещает помочь стабилизации в Венесуэле

При этом, как отмечает информационное агентство Kyodo, премьер-министр не дала какой-либо оценки военной операции Вашингтона в этой стране

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещала приложить усилия к восстановлению демократии и стабилизации обстановки в Венесуэле после военной операции США в этой стране и захвата ее президента Николаса Мадуро.

"Я буду продвигать дипломатические усилия по восстановлению демократии в Венесуэле и стабилизации там обстановки", - написала она в Х. Премьер впервые прокомментировала события в Венесуэле. При этом, как отмечает информационное агентство Kyodo, премьер-министр не дала какой-либо оценки военной операции Вашингтона в этой стране. Ранее агентство отмечало, что Токио оказался сейчас перед трудным выбором - поддерживать ли США как союзное государство в условиях, когда "американское применение силы в Венесуэле вызывает подозрения в нарушении международного права".

"Правительство Японии намерено в сотрудничестве с заинтересованными странами тщательно собирать информацию о ситуации в Венесуэле", - говорится в заявлении официального представителя японского МИД. В нем отмечается, что Токио "последовательно придает важное значение уважению принципов международного права". В заявлении выражается также готовность работать над обеспечением безопасности соотечественников в Венесуэле, где находится, по официальным данным, примерно 160 японцев.

Ранее лидер ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Ёсихико Нода выразил сомнения в законности военной операции США в Венесуэле. На пресс-конференции в городе Исэ в центре страны он заявил о намерении потребовать от правительства разъяснений по этому вопросу, передает информационное агентство Киодо.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Он также сообщил, что лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны в Нью-Йорк.