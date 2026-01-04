На Украине начали массово отчислять студентов даже за разовые пропуски занятий

В украинских учебных заведениях сейчас "проводят серьезные проверки зачисленных студентов на фоне резкого увеличения числа мужчин призывного возраста среди абитуриентов"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Массовые отчисления студентов за пропуски занятий начались на Украине. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на секретаря комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады Наталью Пипу.

По словам чиновницы, учащихся мужского пола "отчисляют, даже если речь идет об одном или двух случаях пропуска занятий".

Ранее глава Госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак сообщал, что на протяжении многих лет в украинских учебных заведениях стабильно обучалось около 30 тыс. студентов старше 25 лет, причем это касалось всех форм - профессионального высшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры. Сейчас таких студентов уже 250 тыс.